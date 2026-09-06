Alfredo Paredes plantea beneficios para municipios por gas shale

SALTILLO, COAH.- Los municipios de Coahuila donde eventualmente se realice extracción de gas shale deberían recibir recursos directamente de esa actividad, por lo que es necesario impulsar una reforma federal que establezca un impuesto especial, planteó el diputado Alfredo Paredes López.

El legislador consideró que la posible explotación de los yacimientos de hidrocarburos en territorio coahuilense debe representar beneficios concretos para las comunidades que enfrenten el impacto de las actividades extractivas.

Explicó que los recursos obtenidos mediante este mecanismo podrían destinarse a obras y servicios prioritarios, entre ellos agua potable, drenaje, alumbrado, transporte y movilidad. También propuso que exista margen para canalizarlos a proyectos de turismo, cultura y deporte.

Paredes López recordó que, bajo una reforma energética anterior, se contempló un impuesto especial para municipios en los que se desarrollaban actividades de extracción de minerales o hidrocarburos. A su consideración, ese esquema permitió fortalecer la infraestructura de las localidades involucradas.

En este contexto, señaló que también ha planteado en distintas ocasiones recuperar el Fondo Minero, denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, como una alternativa para respaldar a las comunidades relacionadas con estas actividades.

El diputado puso como referencia los modelos aplicados en Estados Unidos, Canadá y Argentina, países donde existen impuestos y derechos especiales cuyos recursos son dirigidos a municipios, condados y comunidades afectados por el aprovechamiento de recursos naturales.

De acuerdo con Paredes López, en esos casos la recaudación puede utilizarse para atender infraestructura carretera, desarrollo urbano y protección ambiental, así como acciones relacionadas con educación y conservación de costumbres y tradiciones.

Como parte de su propuesta, explicó que el monto a pagar por las empresas extractoras podría calcularse a partir de la cantidad de gas obtenida, tomando como referencia los metros cúbicos extraídos.

Señaló que actualmente se estima una producción de alrededor de 2 millones de metros cúbicos de gas en los pozos existentes en Coahuila, algunos de los cuales ya son considerados obsoletos.

Sin embargo, planteó que el escenario podría modificarse si se llevan a cabo trabajos de exploración en diferentes zonas del estado, desde La Muralla hasta la frontera, y la producción llegara a incrementarse a 20 o incluso 30 millones de metros cúbicos.

Ante ese posible crecimiento, sostuvo que el valor económico del volumen extraído debe generar una contribución específica para las localidades donde se desarrollen las operaciones.

Paredes López consideró que establecer este mecanismo permitiría adecuar la legislación federal y garantizar que los municipios obtengan un beneficio directo por el aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en sus territorios.