Desaparecen dos adolescentes en Coahuila: Abril Ramírez y Carolina Bustamante

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene activos los protocolos de búsqueda de Abril Ramírez Coutiño, de 16 años, y Carolina Yasmin Bustamante Martínez, de 15, quienes fueron vistas por última vez en distintos puntos de la región sureste.

El caso más reciente corresponde a Abril Ramírez Coutiño, quien fue vista por última vez el 25 de agosto de 2026 en el fraccionamiento Real del Valle, sector III, en Ramos Arizpe. El reporte ante las autoridades fue presentado dos días después, el 27 de agosto.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente tiene cabello castaño, ondulado y largo; mide aproximadamente 1.55 metros y pesa cerca de 49 kilogramos. Al momento de su desaparición llevaba una playera blanca con el logotipo de la Preparatoria Cobac, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Como característica particular, la Fiscalía señala que tiene un lunar arriba de la boca, del lado derecho.

El segundo reporte corresponde a Carolina Yasmin Bustamante Martínez, de 15 años, quien fue vista por última vez el 19 de agosto en la zona centro de Saltillo. La denuncia por su desaparición fue presentada el 26 de agosto de 2026.

La ficha establece que Carolina tiene cabello lacio color pelirrojo, mide alrededor de 1.45 metros y pesa aproximadamente 50 kilogramos. Entre sus señas particulares se encuentran cicatrices en el brazo izquierdo. Cuando fue vista por última vez vestía una sudadera negra y tenis negros.

La Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita determinar el paradero de ambas adolescentes. Las personas que tengan información pueden comunicarse al 911 o directamente con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, al teléfono (844) 438-0700. Las autoridades pidieron proporcionar cualquier dato que pueda contribuir a las labores de búsqueda y localización.