Fumigan escuelas

Aprovechando el receso escolar de Semana Santa, el Ayuntamiento de Frontera inició una jornada de fumigación en diversas escuelas primarias y secundarias del municipio, en respuesta a las solicitudes de los directores de los planteles.

Miguel Ángel Sánchez Leija, director de Salud Municipal, informó que esta acción busca prevenir la proliferación de plagas que puedan afectar la salud de los estudiantes, como ciempiés, garrapatas y cucarachas.

"Se llevaron los oficios a las escuelas y nuestros inspectores están realizando las fumigaciones. Hasta el momento, más de 4 mil alumnos se han visto beneficiados. Por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, seguiremos atendiendo los reportes que lleguen", señaló el funcionario.

Sánchez Leija recalcó que para que los químicos utilizados sean efectivos, es indispensable que los planteles hayan sido previamente limpiados y descacharrizados.

"No se puede fumigar si no se ha hecho una limpieza, de lo contrario, no serviría de nada", advirtió.

El funcionario también hizo un llamado a los directivos escolares para que faciliten el acceso a los edificios durante este periodo vacacional. Indicó que hasta el momento, cuatro escuelas ya confirmaron la apertura de sus instalaciones, lo que permitirá avanzar con los trabajos, que tienen un tiempo estimado de una hora por plantel.

En caso de que alguna escuela requiera apoyo para la limpieza, pueden solicitarlo directamente a Servicios Primarios del municipio, añadió.