Ejido 8 de Enero recupera su cancha de fútbol tras siete años de abandono

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de permanecer en el olvido por cerca de siete años, la cancha de fútbol del Ejido 8 de Enero comenzó a ser rehabilitada mediante trabajos de limpieza, atendiendo a las peticiones de ejidatarios y jóvenes interesados en retomar la práctica de este deporte.

El regidor de Ecología, César Bortoni, informó que estas acciones iniciaron este jueves y se prevé que concluyan en los próximos días, con el objetivo de devolverle vida a un espacio que por años formó parte de la tradición deportiva de la comunidad.

Detalló que los trabajos no solo contemplan la limpieza del área, sino también la rehabilitación de las gradas, así como la posible instalación de lámparas para permitir el uso del campo en horarios vespertinos.

"Vamos a pedirle a los ciudadanos que lo cuiden y que no lo dañen. Son cerca de siete años que no se usaba, cuando tenía mucha tradición; había incluso una liga de veteranos que se perdió, pero ahora se podrá retomar el fútbol", expresó.

El funcionario destacó que este proyecto beneficiará no solo al Ejido 8 de Enero, sino también a los habitantes del Ejido La Cruz, quienes podrán hacer uso de estas instalaciones una vez concluidos los trabajos.

Finalmente, adelantó que, tras la rehabilitación de la cancha de fútbol, se continuará con acciones similares en los campos de béisbol de los ejidos, con la intención de rescatar más espacios deportivos y fomentar la convivencia y el deporte entre la población.