Llevarán al Senado propuestas para atender crisis de AHMSA

Saltillo, Coahuila.- El senador Gabriel Elizondo señaló que se trabaja en la integración de puntos de acuerdo y propuestas para atender la situación que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA) y que serán presentados ante la Comisión Especial para la Atención de Altos Hornos.

El legislador informó que ya ha sostenido reuniones con el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, representantes del sector empresarial y el secretario de Gobierno de Coahuila, quien encabeza las mesas de diálogo con el sindicato.

Explicó que de estos encuentros han surgido diversos planteamientos que serán llevados a la comisión para buscar alternativas ante la crisis que atraviesa la región Centro-Desierto. "Ha sido, ustedes saben, un tema complejo", señaló Elizondo, al referirse a la situación de AHMSA.

El senador sostuvo que existe una coordinación entre los distintos actores involucrados y destacó la unidad que se ha generado entre los habitantes de Monclova y de la región Centro-Desierto para enfrentar la problemática.

Indicó que los puntos de acuerdo serán presentados ante la comisión, tentativamente durante la primera semana de septiembre, para posteriormente dar a conocer su contenido y las acciones que se buscarán impulsar desde el Senado.

Elizondo reiteró que el objetivo es contribuir, desde el ámbito legislativo, a encontrar alternativas para una región que se ha visto afectada por la crisis de AHMSA.