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Coahuila

Pentathlon de Ciudad Acuña conquista el primer lugar nacional

Delegación destacó en distintas disciplinas, pero permanece varada en Oaxaca por fallas mecánicas en dos autobuses.

Por Angel Garcia - 11 agosto, 2026 - 10:53 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — El Pentathlon de Ciudad Acuña obtuvo el primer lugar nacional durante la competencia anual, al imponerse en las distintas disciplinas en las que participó.

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      El triunfo del Pentathlon en la competencia nacional

      El comandante del Pentathlon, Alfredo Cuéllar, destacó que este resultado es producto del esfuerzo y la disciplina de los jóvenes, así como del respaldo de sus padres, quienes mantienen el compromiso durante todo el año.

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      Problemas en el regreso a Ciudad Acuña

      Sin embargo, el regreso a Ciudad Acuña se ha complicado para la delegación, debido a que dos de los cuatro autobuses en los que viajaban sufrieron averías, dejándolos varados en Oaxaca.

      Los integrantes del Pentathlon permanecen a la espera de apoyo para poder continuar su viaje de regreso a Ciudad Acuña, luego de culminar su participación en la competencia nacional.

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