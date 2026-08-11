Pentathlon de Ciudad Acuña conquista el primer lugar nacional

CIUDAD ACUÑA, COAH. — El Pentathlon de Ciudad Acuña obtuvo el primer lugar nacional durante la competencia anual, al imponerse en las distintas disciplinas en las que participó.

El triunfo del Pentathlon en la competencia nacional

El comandante del Pentathlon, Alfredo Cuéllar, destacó que este resultado es producto del esfuerzo y la disciplina de los jóvenes, así como del respaldo de sus padres, quienes mantienen el compromiso durante todo el año.

Problemas en el regreso a Ciudad Acuña

Sin embargo, el regreso a Ciudad Acuña se ha complicado para la delegación, debido a que dos de los cuatro autobuses en los que viajaban sufrieron averías, dejándolos varados en Oaxaca.

Los integrantes del Pentathlon permanecen a la espera de apoyo para poder continuar su viaje de regreso a Ciudad Acuña, luego de culminar su participación en la competencia nacional.