Piden feria laboral para jóvenes ante barrera de falta de experiencia

SALTILLO, COAH. — La diputada María del Mar Treviño Garza planteó ante el Congreso de Coahuila exhortar a la Secretaría del Trabajo y al Servicio Nacional de Empleo para que la entidad sea incluida en las jornadas nacionales de empleo y se organice una feria dirigida exclusivamente a jóvenes.

La legisladora señaló que uno de los principales obstáculos para quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa, condición que, dijo, limita las posibilidades de los recién egresados para acceder a un puesto formal.

¿Qué propone María del Mar Treviño?

Explicó que, a nivel nacional, entre 25 y 30 por ciento de las personas que participan en las ferias de empleo logran obtener un trabajo formal, por lo que consideró que este mecanismo puede convertirse en una vía efectiva para acercar a los jóvenes a empresas que ofrecen vacantes reales.

En Coahuila, indicó, ya existe experiencia en este tipo de estrategias de vinculación laboral. Durante 2024 se realizaron 18 ferias de empleo, mientras que en 2025 alrededor de 12 mil personas fueron colocadas mediante estas jornadas.

Impacto de las ferias de empleo en Coahuila

En lo que va de 2026, agregó, se han ofertado más de 2 mil 100 vacantes a través de las acciones de empleo que se han desarrollado en el estado.

Treviño Garza consideró necesario dar un paso adicional y realizar una jornada enfocada específicamente en jóvenes, con oportunidades laborales que les permitan obtener su primera experiencia y, al mismo tiempo, acceder a empleos formales y seguros.

La propuesta también busca reducir los riesgos de que los jóvenes sean víctimas de falsas ofertas laborales o esquemas de reclutamiento engañosos, al acercarlos directamente con empresas y vacantes verificadas.

La legisladora recordó que previamente presentó una reforma a la Ley de Emprendimiento para fortalecer los apoyos destinados a jóvenes emprendedores, como parte de una agenda enfocada en ampliar sus oportunidades económicas.

Contexto sobre la participación juvenil

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Treviño Garza sostuvo que la participación de este sector no debe limitarse al futuro, pues actualmente tiene un papel activo en la vida social, económica y política del estado.