Frontera implementa filtro antialcohol para prevenir accidentes

FRONTERA, Coah.- Evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas y solicitar transporte para regresar a casa es el llamado de la Dirección de Seguridad Pública de Frontera a quienes salgan de fiesta durante el fin de semana.

Gabriel Vázquez, director de la corporación, recomendó a la ciudadanía tomar precauciones y pedir una unidad de transporte cuando sea necesario, sin temor a recurrir a esta alternativa para llegar a su destino de manera segura.

El funcionario señaló que durante los fines de semana aumenta la actividad relacionada con las salidas nocturnas. Sin embargo, no proporcionó cifras sobre conductores detectados bajo los efectos del alcohol ni confirmó que estos casos mantengan una tendencia al alza.

La advertencia cobra relevancia ante los riesgos que representa conducir después de beber, pues el alcohol puede disminuir los reflejos, afectar la coordinación y dificultar la percepción de distancias, así como la capacidad para reaccionar ante una situación imprevista.

Estas alteraciones incrementan el riesgo de perder el control del vehículo, invadir otro carril o no advertir a tiempo la presencia de peatones y otros automovilistas. Un descuido al volante puede provocar lesiones graves e incluso consecuencias fatales para personas que no tienen relación con quien conduce bajo los efectos del alcohol.

En Frontera, la noche del 30 de septiembre se implementó un filtro antialcohol en el puente a desnivel de la carretera federal número 30, a la altura de la colonia Praderas del Norte. De acuerdo con información publicada el 1 de octubre, seis conductores reprobaron las pruebas de alcoholimetría y fueron asegurados por conducir en estado indebido.

El problema también se ha reflejado en otros puntos de la Región Centro. El 24 de septiembre, en Monclova, un conductor presuntamente alcoholizado chocó contra una patrulla de Tránsito Municipal y dos oficiales resultaron con molestias físicas.

Estos casos evidencian la importancia de prevenir riesgos antes de salir a divertirse. La recomendación para quienes planeen consumir bebidas alcohólicas es designar a una persona que no beba para conducir, utilizar un taxi o recurrir a otro servicio de transporte.

La decisión de no manejar después de beber permite reducir riesgos para los ocupantes del vehículo y para el resto de quienes utilizan las calles y carreteras.

Seguridad Pública exhortó a la población a priorizar su integridad y la de los demás, y a planear con anticipación el regreso a casa para evitar ponerse al volante después de consumir alcohol.