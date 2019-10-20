Garantizan limpieza del panteón

CASTAÑOS, COAH.- Los panteones municipales están siendo rehabilitados por personal del municipio, quienes realizan labores de deshierbe, reparación de piletas, retiro de adornos florales viejos y rehabilitación de pasillos.

Fue en las instalaciones del panteón del Carmen y Santo Cristo que se desplegaron cuadrillas de los departamentos de sindicatura y servicios primarios, quienes por instrucciones del alcalde Enrique Soto Ojeda, realizaron la revisión de espacios, buscando la seguridad de quienes comienzan a visitar a sus fieles difuntos.

“Buscamos la seguridad de los visitantes queremos evitar accidentes como los que se han venido suscitando porque pisan las tumbas que ya están calcificadas y porosas y caen al interior de las gavetas, hemos revisado varios lugares donde existe riesgo de caídas, para proceder a repararlos o a colocar letreros para que las personas eviten caminar por el lugar”.

Cabe mencionar que mientras algunas cuadrillas realizan las acciones dentro de los panteones, otras las realizan en las calles aledañas con la intención de que los espacios estén limpios, rehabilitados y libres de riesgos.

El alcalde dijo que es importante preservar las tradiciones mexicanas con este tipo de conmemoraciones, por ello están trabajando intensamente en el interior y exterior del campo santo para que las familias puedan encontrar un lugar digno donde rendir tributo a sus familiares ya fallecidos.