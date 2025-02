Garantizan tránsito seguro a migrantes

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el creciente flujo de migrantes y deportados en la Región Centro, el director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos, sostuvo una reunión con el Padre Paulo, encargado de la parroquia Verbo Encarnado en la colonia Occidental de Frontera, con el objetivo de coordinar estrategias para su resguardo y protección.

El encuentro tuvo lugar la mañana de ayer jueves en la parroquia, donde Santos enfatizó que una de las prioridades de la dirección es garantizar el tránsito seguro de los migrantes por el municipio y evitar que sean víctimas o partícipes de actividades delictivas.

"Siempre se les dice que no falten al derecho humano de las personas. Sabemos que no tienen el paso permitido a la frontera con Estados Unidos, pero no somos la institución como tal para hacer detenciones. Podemos apoyar al municipio de Frontera con elementos gracias al Mando Regional cuando lo ocupen", declaró el funcionario.

Santos subrayó que el objetivo principal es brindar apoyo a los migrantes y reforzar la seguridad en la zona, trabajando en conjunto con las autoridades locales y organizaciones religiosas.

Asimismo, se comprometió a mantener un canal de comunicación abierto con la parroquia para atender cualquier situación que pudiera presentarse con la llegada de más personas en condición de movilidad.