Invitan a carrera pedestre 6K por el Día Mundial del Agua en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo se llevará a cabo la tradicional carrera pedestre 6K en Múzquiz.

Dicho evento es coordinado por el profesor Gerardo Múzquiz Loo, director de Fomento Deportivo, quien destacó que la actividad cuenta con el respaldo del Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Maura Jiménez Gutiérrez.

La carrera y su recorrido

La competencia iniciará en el arco de bienvenida y tendrá como destino final el parque La Cascada, en punto de las 08:00 horas.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía, tanto corredores locales como foráneos, en un ambiente deportivo y de convivencia familiar.

Inscripciones y categorías

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en las instalaciones de la Presidencia Municipal, además de los números de teléfono 864 616 0236 y WhatsApp 864 617 5352, en horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La cuota de recuperación es de 150 pesos y se contará con diversas categorías: Juvenil (hasta 19 años), Libre (20 a 29), Submáster (30 a 39), Máster (40 a 49), Veterano (50 a 59) y Plus (60 años en adelante).

Premios y reconocimientos

En cuanto a la premiación general, se entregarán 3,500 pesos al primer lugar, 2,000 pesos al segundo y 1,000 pesos al tercero, en ambas ramas.

Además, habrá placas de reconocimiento para los dos primeros lugares de cada categoría, camisetas para los primeros 300 inscritos y medallas para igual número de corredores que crucen la meta portando su numeración oficial.

El comité organizador informó que los jueces serán designados para garantizar la transparencia de la competencia y en caso de accidente, se considerará como riesgo deportivo.

Con esta carrera, Múzquiz busca promover la actividad física y al mismo tiempo generar conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.