FRONTERA, COAHUILA.- De ocho a 20 estudiantes aumentará la participación del Conalep Frontera en el sistema de educación dual, un modelo que permite a los jóvenes combinar sus estudios con capacitación directa en empresas.

Glenda Suárez, directora del plantel, informó que durante la próxima semana se incorporarán los nuevos participantes, quienes distribuirán su tiempo entre las actividades escolares y el aprendizaje dentro de los centros de trabajo.

Explicó que este esquema establece una vinculación entre las instituciones educativas y el sector empresarial, donde los alumnos adquieren experiencia práctica y reciben una remuneración por su participación.

La directora destacó que este crecimiento representa una oportunidad para que los jóvenes fortalezcan sus conocimientos técnicos y conozcan de primera mano las dinámicas del ámbito laboral antes de concluir el bachillerato.

Los alumnos que actualmente cursan el programa dual acuden una vez a la semana a la preparatoria para llevar las actividades a sus otros maestros, así como hacer tareas y proyectos para no descuidar sus estudios. Asimismo, señaló que el objetivo es que los egresados cuenten con experiencia y preparación suficiente para facilitar su incorporación al mercado de trabajo.