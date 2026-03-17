Invita alcaldesa Laura Jiménez a Brigada de Registro Civil 25 y 26 de marzo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz en coordinación con el Sistema DIF Municipal, anunció la realización de una Brigada de Registro Civil los días 25 y 26 de marzo en el Auditorio Municipal "Urbano Santos", a partir de las 9:00 de la mañana.

La jornada busca acercar trámites esenciales a la ciudadanía de manera rápida y accesible.

La Brigada de Registro Civil se llevará a cabo el 25 y 26 de marzo en el Auditorio Municipal.

Durante el miércoles 25 de marzo se ofrecerán servicios como aclaraciones de actas, con un costo de 50 pesos, así como registros y constancias de inexistencia.

Estos trámites permitirán a los asistentes regularizar documentos oficiales de manera sencilla.

Los servicios incluyen aclaraciones de actas y expedición de documentos a bajo costo.

El jueves 26 de marzo se llevará a cabo la expedición de actas, con tarifas diferenciadas: locales con un costo de 20 pesos y foráneas en 40 pesos.

También estarán disponibles registros y constancias de inexistencia, lo que amplía las opciones para quienes requieran actualizar o solicitar documentación civil.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a trámites esenciales para la población.

Las autoridades municipales destacaron que esta brigada representa una alternativa ágil para realizar trámites que, en ocasiones, requieren traslados a otras oficinas.

Con ello, se busca facilitar el acceso de la población a servicios básicos y fortalecer la certeza jurídica de las familias de Múzquiz.

Por lo anterior, a través de la administración municipal y el sistema DIF reiteran la invitación a la ciudadanía para aprovechar esta oportunidad y acudir en las fechas señaladas.

La brigada forma parte de las acciones permanentes de apoyo social que impulsa el Gobierno del Estado a través de los Municipios en beneficio de la comunidad.