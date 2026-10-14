Mejora en infraestructura: Espinazo pide pavimentación urgente

Habitantes del sector Espinazo solicitaron al Gobierno del Estado de Coahuila apoyo para pavimentar al menos dos cuadras del camino que conduce hacia la Casa Redonda, debido a las dificultades que enfrentan durante la temporada de lluvias.

Gregorio García Gutiérrez expuso que la falta de pavimento complica el tránsito por el sector cuando se registran precipitaciones, una situación que afecta a los habitantes de la zona.

¿Qué solicitaron los habitantes de Espinazo?

Por ello, pidió a las autoridades estatales considerar la ejecución de esta obra, al señalar que representaría una mejora para las familias que utilizan diariamente ese camino. El entrevistado explicó que en el sector viven alrededor de 60 personas y destacó la importancia de contar con infraestructura que facilite sus traslados, especialmente cuando las condiciones del terreno empeoran por las lluvias.

García Gutiérrez reconoció que las autoridades municipales enfrentan diversas necesidades y cargas de trabajo, por lo que consideró importante buscar el respaldo del Gobierno estatal para atender esta petición.

¿Qué antecedentes existen sobre el apoyo a Espinazo?

Asimismo, recordó que anteriormente recibieron apoyo para la construcción de una pequeña plaza, obra que, dijo, contribuyó a mejorar el espacio comunitario y fortalecer la convivencia entre los habitantes. El solicitante destacó que existe comunicación entre las comunidades de Coahuila y Nuevo León, debido a la cercanía entre ambas entidades; sin embargo, precisó que su petición está dirigida al Gobierno de Coahuila, al considerar que el sector pertenece a esta entidad.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades estatales para que valoren la pavimentación de al menos dos cuadras, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de las familias de Espinazo.