Demanda de carne de cabrito y borrego se anticipa en diciembre en Coahuila

Productores de cabrito y borrego se preparan para atender la demanda de diciembre, con una programación anticipada de sus criaderos y bajo vigilancia sanitaria, informó Raúl Cárdenas Leija, director de Fomento Agropecuario.

Explicó que, en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural, se realizan acciones sanitarias para prevenir enfermedades en el ganado, entre ellas un barrido contra el gusano barrenador.

Acciones sanitarias en el ganado

También se practican pruebas de tuberculosis en bovinos y otros estudios sanitarios en caprinos y ovinos, como parte de las medidas para mantener condiciones adecuadas en la producción pecuaria.

Cárdenas Leija señaló que estos controles son importantes ante la próxima temporada de venta de carne de cabrito y borrego, debido a que los resultados de las pruebas permiten determinar las medidas que deben seguirse con los animales.

Programación de criaderos para diciembre

El funcionario explicó que los productores mantienen calendarios definidos para la crianza y preparación de sus animales, lo que les permite organizar la disponibilidad de ganado para la temporada decembrina.

Respecto a posibles afectaciones por perros salvajes o robos de animales, indicó que hasta el momento no cuentan con reportes confirmados de situaciones de este tipo. Añadió que el año anterior se escucharon señalamientos al respecto, pero actualmente no tienen información ratificada.

El director de Fomento Agropecuario destacó que existe una programación entre los productores de cabrito y borrego para preparar la oferta de carne durante diciembre, una de las temporadas importantes para la comercialización de estos productos.