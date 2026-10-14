Padres de familia se oponen al retiro de techumbre en la Escuela Secundaria Técnica 64

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 64 "Netzahualcóyotl" se inconformaron ante la decisión de retirar la techumbre del patio cívico y solicitaron a la Secretaría de Educación de Coahuila la oportunidad de buscar otras opiniones técnicas antes de demoler la estructura.

Evaristo Mendoza Navarro, padre de familia, explicó que recibieron la información sobre el retiro de la cubierta, luego de que autoridades educativas señalaran que no se encuentra en buenas condiciones y representa un riesgo para los estudiantes.

La medida afecta a cerca de 600 alumnos de ambos turnos, quienes dejaron de asistir a clases presenciales y continuarán sus actividades a distancia, debido a que el patio cívico es una zona de paso para acceder a los salones y los sanitarios.

Mendoza Navarro señaló que los padres no buscan ignorar las medidas de seguridad, sino que se les permita consultar a especialistas, incluidos arquitectos, para conocer si existen alternativas que eviten retirar por completo la estructura.

"Lo que queremos es que alguien de la Secretaría platique con nosotros, nos dé opciones y nos permita buscar otras opiniones", expresó.

El padre de familia advirtió que la eliminación de la techumbre dejaría a los estudiantes sin protección ante las condiciones climáticas, tanto durante la temporada de frío como en los meses de calor.

Además, destacó que el patio cívico es una parte esencial del plantel, pues conecta distintas áreas de la escuela y es utilizado cotidianamente por la comunidad estudiantil.

Ante la situación, el área fue acordonada como medida preventiva, mientras se determinó que los alumnos tomaran clases a distancia para evitar exponerlos a posibles riesgos.

La inconformidad también surge ante las diferencias entre las valoraciones que, según los padres, han conocido sobre el estado de la estructura. Mientras la autoridad educativa considera necesario retirarla, señalan que Protección Civil de Frontera había indicado previamente que la techumbre se encontraba en buenas condiciones.

Por ello, solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación para establecer un diálogo con las familias, aclarar las condiciones reales de la estructura y valorar una segunda opinión técnica antes de tomar una decisión definitiva.