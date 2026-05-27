PT se desploma en Frontera; renuncian cuatro funcionarios y se declaran independientes

La bancada del Partido del Trabajo en Frontera quedó sin representatividad luego de que cuatro integrantes de la actual administración municipal presentaron su renuncia al instituto político para declararse independientes.

Las renuncias fueron confirmadas por la regidora de Transparencia y Acceso a la Información, Guadalupe Ramírez; la regidora de Educación, Arte, Cultura y Derechos Humanos, Grecia Ortiz Alanís; la síndico de minoría, Sara Quiroz Gómez; y Jesús Nazarín de Luna Preciado, comisionado de Servicios Públicos, Parques y Jardines.

Sara Quiroz explicó que la decisión surgió tras meses de inconformidad con el manejo interno del partido. "No estoy de acuerdo en cómo están trabajando", expresó, al señalar que anteriormente existía mayor trabajo en equipo y ahora prevalecen intereses individuales.

Indicó que desde hace aproximadamente tres meses contemplaba la posibilidad de dejar las filas petistas y finalmente presentó su renuncia ante el Instituto Electoral. "Por lo pronto, independiente, nada más", respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de integrarse a otro partido político.

Por su parte, Grecia Ortiz Alanís aseguró que las nuevas formas de trabajo ya no coinciden con sus ideales personales y laborales. "La línea de trabajo nuevo que se está implementando ya no va acorde a los nuevos ideales que nosotros tenemos", declaró.

En tanto, Guadalupe Ramírez afirmó que la decisión fue tomada de manera personal, debido a desacuerdos con la forma de conducirse del partido. "No hay acuerdos en el partido y es decisión ya personal de uno", comentó.

La funcionaria señaló que no existe conflicto personal con los dirigentes petistas, aunque sí diferencias en la manera de operar políticamente. "No les deseamos nada malo, que sigan adelante y que les vaya bien", añadió.

Ramírez reconoció que con estas salidas el PT pierde representación en Frontera. "Sí, así es, y es decisión de nosotros", manifestó.

El grupo aseguró que, por el momento, continuará trabajando de manera independiente dentro de la administración municipal. Los funcionarios acudieron hoy en la mañana al INE a dar a conocer su renuncia.