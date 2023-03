Hace de la calle su lugar de trabajo

Castaños Coah.- José Luis Méndez Villanueva de 58 años de edad oriundo de la ciudad de Castaños, ha seleccionado el bulevar de la carretera 57 a la altura de la colonia Libertad su lugar de trabajo. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ofrece a los automovilistas dulces y frituras con un costo de 10 pesos.

"Llega con bien a tu destino" es la imagen que muestra a las personas que circulan por esta importante vialidad, en los siguientes 60 segundos que permanece la luz roja encendida, es el momento ideal para recorrer entre los coches y ofrecer una golosina.

De 300 a 400 pesos diarios son las ganancias que recibe nuestro amigo José Luis, informó para Periódico la Voz que no tiene hijos, se encuentra soltero y solo se dedica a cuidar a su madre de 82 años, comprarle medicamento y realizar la despensa y cubrir sus necesidades.

"Sé que mi trabajo es honrado, siempre me he dedicado a la venta de dulces, y en temporada de calor, vendo paletas de hielo y elotes, me ha dado la satisfacción de salir adelante a lo largo de mi vida, pues desde joven siempre ha sido mi oficio."

Con su triciclo en color amarillo, una hielera con una manta de su candidato político, una cajita con sus dulces y una imagen de una vialidad "Llega con bien a tu destino, Feliz Viaje" finalizó.