Hay déficit de mano de obra

FRONTERA COAH.- Las empresas de Frontera cerrarán el año bastante fuerte el problema ahora es el déficit de mano de obra, Víctor Javier Martínez García; director de Fomento Económico, señaló que esto es debido al crecimiento, así como la llegada de APTIV y las empresas de otros municipios de la región sureste que acuden para llevarse a gente a trabajar.

“La llegada de APTIV que es una empresa que tendrá 3 mil 500 empleos, ahorita lleva más de 2 mil pero van a empezar el año con los 3 mil 500 empleos, también está Metelmex que acaba de hacer una nueva empresa, está también GG Trailers, estas empresas han reclutado mucho personal”, comentó.

Dijo que si se van a más empresas medianas y chicas, han crecido mucho con empresas con contratos con Estados Unidos y otras regiones, en el caso de las empresas del sureste que han llegado a Frontera para reclutar personal, el director comentó que en un inicio se les sugirió que no se permitiera porque tarde o temprano la gente iba a emigrar a otra ciudad.

Aún y con estas sugerencias, se optó por permitir que reclutaran personal pues en tiempo de pandemia mucha gente se quedó sin empleo y buscaban trabajar porque son el sustento de una familia, el director dijo que hay gente que quiere probar suerte en otros ligares y por eso se dio la oportunidad a las empresas foráneas que han tenido buena respuesta.

Señaló que muchas de las empresas han reportado en reuniones con gente de Recurso Humanos, todos traen déficit de personal por eso pensaban en emplear el panorama en cuestión de reclutamiento, que se vayan a Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Nadadores, Sacramentos que sepan que en Frontera hay mucho empleo.