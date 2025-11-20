Participación ciudadana clave en 48 cateos domiciliarios realizados por la Fiscalía en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Gracias a la colaboración ciudadana mediante reportes anónimos y a la implementación de acciones contundentes, la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, ha logrado ejecutar 48 cateos domiciliarios en lo que va del año, todos con resultados favorables en la lucha contra la delincuencia.

El delegado de la Fiscalía en la región, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que estos operativos han sido posibles gracias a la confianza de la población, que ha contribuido activamente al señalar puntos donde se presume la comisión de actos ilícitos.

"La participación ciudadana ha sido clave para intervenir de manera oportuna y eficaz", destacó.

El cateo más reciente se llevó a cabo en la ciudad de Nueva Rosita, donde además de asegurar evidencia relevante, se logró el resguardo de cuatro menores de edad, quienes quedaron bajo la protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), garantizando así su integridad y bienestar.

Garduño Guzmán subrayó que estos operativos forman parte de una estrategia integral para combatir delitos de alto impacto en la región, priorizando la seguridad de las familias y el restablecimiento del orden en zonas conflictivas.

"Seguiremos actuando con firmeza y dentro del marco legal para devolver la tranquilidad a nuestras comunidades", afirmó.

Finalmente, el delegado reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar realizando denuncias de forma anónima, asegurando que toda información recibida es tratada con confidencialidad y canalizada para su debida investigación.

"La seguridad es tarea de todos, y juntos estamos logrando avances significativos", concluyó.