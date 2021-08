Huyen de operativos

FRONTERA., COAH.- Debido a la situación económica que priva en la región por motivo del desempleo que provocó la pandemia, una gran cantidad de automovilistas se encuentran "cazando" los operativos de control vehicular que se colocan en diversas calles de los municipios debido a que no cuentan con las placas vigentes.

Juan Pedro Rodríguez habitante de la colonia Bella Vista dijo que al observar el operativo que se colocó la mañana de ayer prefirió revirar y tomar una calle alterna para no pasar por el lugar y no ser sancionado por el Servicio de Administración Tributaria.

"Yo traigo mi carrito viejito y por la situación que priva desde hace año y medio no he podido sacarle las placas nuevas, estoy consciente que es ilegal andar prácticamente a "salto de mata" pero por ahora no tengo empleo y está por iniciar el ciclo escolar y las cuotas no perdonan".

En la misma situación se encuentran una gran cantidad de personas que incluso se han unido a grupos de whatsapp y facebook donde entre ciudadanos se indican el punto exacto donde se encuentra el operativo con la intención de sacarle la vuelta y evitar sanciones.

"No es que no queramos pagar, simplemente la situación está muy dura y no tenemos dinero, sabemos que estamos en muchos de los casos infringiendo la ley, pero también pedimos comprensión por la situación que se vive actualmente".