Ignoran clausuras de obras

FRONTERA, COAH.- Pese a la clausura en al menos 2 sitios donde se busca instalar antenas de recepción telefónica; el Jurídico del Ayuntamiento Alain Mendoza dijo que no se han respetado las medidas impuestas por el municipio y qué trabajadores siguen realizando su labor; y aún más amedrentado a los vecinos para que no los molesten, pues aseguran tener la autoridad y el permiso necesario.

Explicó que aún lado a la obra ubicada en el Ejido La Cruz donde se clausuró la posible instalación de una antena de recepción telefónica los trabajadores han seguido acudiendo a lugar y han amedrentado a los vecinos con fuertes insultos y amenazas, al igual que en otro punto del municipio en dónde recién se detectó otra posible antena, la cual también fue clausurada por el propio jurídico.

“Dejamos Claro que no tienen permiso y que no tienen por qué seguir trabajando, sin embargo nos hemos enterado por parte de los vecinos que siguen acudiendo los albañiles a realizar los trabajos de cimentación, de este modo estaremos procediendo de manera legal conforme lo marca la ley, una vez que no tienen permiso y la obra estaba clausurada, así sea con el uso de la fuerza pública vamos a ejecutar estas indicaciones”, explicó.

Detalló que los propios vecinos se han dicho temerosos de lo que les pueda pasar, pues los albañiles que aseguran ser del Estado de Jalisco les han hecho amenazas y los insultan cada vez que alguien se acerca a preguntar o a exigir que se retiren.