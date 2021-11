Inaugura ´Zague´ campo deportivo

CASTAÑOS, COAH.- Con la visita del exfutbolista y comentarista de futbol en la televisora TV Azteca, Luis Roberto Alves "Zague", el municipio e Castaños sigue con los eventos conmemorativos del 347 aniversario de su fundación, aprovechando la visita y conferencia de prensa para inaugurar las instalaciones deportivas en esta localidad.

A su llegada el ex deportista mexicano con ascendencia brasileña destacó varios puntos de Coahuila, su gente y habló también de su trayectoria y desempeño de México en las diferentes ligas de futbol tanto la MX, la Selección Mexicana y del trabajo de los futbolistas y directivos actualmente.

"Considero que actualmente hay que hacer muchos ajustes y no caer en el conformismo para que las nuevas generaciones retomen el buen camino, pues México sigue siendo el gigante y el rival a vencer en la CONCACAF", mencionó.

En relación a su visita por Coahuila dijo que es siempre grato poder regresarle a la gente un poco de lo que el mismo pueblo le dio por muchos años y que hasta la fecha le sigan pidiendo fotos es algo de consideración que seguirá agradeciendo a lo largo de su vida.

"Estoy muy contento de estar aquí y agradecer al alcalde Enrique Soto, agradezco a la gente de Castaños y de la región que me han tratado muy bien desde el miércoles por la tarde que llegué y la atenciones que me han dado, también es importante que las nuevas generaciones tengan acceso a las canchas no solo de futbol sino de cualquier deporte, pues es de ahí que un deportista más se convierte en un delincuente menos", manifestó Zague.

También lee: Hermético juicio a policías

Del mismo modo estuvo en una larga charla sobre el desempeño de la selección mexicana y sus últimas derrotas, reconociendo que actualmente la situación del equipo nacional no se encuentra en su mejor estado, y reconoció que hay muchos factores que influyen para esta mala racha, desde jugadores que no están bien desarrollados, hasta errores en la dirección, pero dijo espera que sea algo pasajero y que México retome el rumbo en materia de futbol a nivel selección.

Finalmente dijo que estaría acompañando al alcalde Enrique Soto Ojeda en la inauguración de las canchas deportivas, obra que el municipio tuvo a bien construir para impulsar el deporte en las nuevas generaciones de niños y jóvenes que gustan de practicar el futbol y otros deportes.