Mejora Coahuila arranca en Sacramento con entrega de huevo y leche

Sacramento, Coahuila.– En el municipio de Sacramento dio inicio la primera entrega del Programa Alimentario 2026 de Huevo y Leche, como parte de la estrategia Mejora Coahuila, impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la alimentación y economía familiar de las y los coahuilenses.

El arranque oficial se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, con la asistencia del representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, destacó la importancia del trabajo coordinado entre el estado y los municipios para lograr que los programas sociales lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

Acciones de la autoridad

Durante su mensaje, Sisbeles Alvarado subrayó que, gracias a las políticas sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez y extendidas a todos los municipios a través de Mejora Coahuila, se continúa ampliando la cobertura de apoyos en la Región Centro-Desierto, mediante esquemas de ahorro ya reconocidos por la ciudadanía como el Mercadito Mejora, además de apoyos directos a la alimentación.

Por su parte, la alcaldesa Andrea Ovalle Reyna reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con la población en general y, en especial, con las familias beneficiarias del programa alimentario, señalando que Mejora Coahuila permite una mayor cercanía con los delegados y una atención permanente a las necesidades sociales.

Detalles confirmados

Al evento también asistieron César Uriel Mata Sanmiguel, coordinador de Mejora Coahuila en la Región Desierto, y Flavio Sanmiguel Vázquez, coordinador del programa en Sacramento.

Finalmente, se informó que con esta primera entrega de huevo y leche en Sacramento, el programa se extenderá gradualmente a todos los municipios de la región. Asimismo, continúan vigentes los apoyos a bajo costo en productos para el mejoramiento de la vivienda, como tinacos, cemento, pintura e impermeabilizante.

Las y los beneficiarios agradecieron a las autoridades estatales, municipales y al Cabildo por la atención constante y el respaldo a la economía familiar.