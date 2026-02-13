Trabajadores de AHMSA exigen justicia tras demanda de Alonso Ancira

En esta entrevista, Julián Torres, representante de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), expresó una profunda indignación ante la reciente demanda interpuesta por Alonso Ancira. El exdueño de la siderúrgica busca reclamar el pago de su propia terminación laboral, un acto que Torres califica como una "burla" y un "atraco" hacia las miles de familias que quedaron desamparadas tras la quiebra de la empresa en Monclova.

El entrevistado señaló la falta de conciencia de la familia Ancira, señalando que es inaceptable que pretendan obtener beneficios económicos adicionales cuando dejaron a más de mil trabajadores sin finiquito y a otros cinco mil sin sus salarios devengados. Para Torres, resulta cínico que quienes llevaron a la empresa al colapso financiero ahora busquen priorizar sus intereses personales por encima de las obligaciones legales con sus antiguos empleados.

Respecto al proceso legal, Torres menciona que los trabajadores mantienen la esperanza en que las autoridades judiciales de Coahuila actúen con rectitud. Destaca que una demanda similar ya fue rechazada previamente a nivel federal, por lo que confía en que la jueza encargada del caso local mantenga un criterio profesional y consciente, impidiendo que los recursos de la empresa se desvíen hacia los directivos en lugar de hacia la base laboral.

Finalmente, la nota subraya que cualquier capital derivado de la venta de activos de AHMSA debe destinarse exclusivamente a cubrir los sueldos y prestaciones pendientes de los obreros. La comunidad laboral de la región permanece en alerta, exigiendo que se haga justicia y que no se permita un nuevo abuso de poder por parte de la administración anterior, la cual consideran responsable de la crisis económica que aún afecta a la ciudad.