Intensifican vacunación contra sarampión para niños y adultos

Ante el reciente brote de sarampión registrado a nivel nacional, la Secretaría de Salud ha intensificado las brigadas de inmunización para proteger a la población vulnerable. El Dr. Faustino Aguilar Arocha informó que, hasta el momento, se han aplicado aproximadamente 4,000 vacunas y se espera recibir una remesa adicional para alcanzar un total de 8,000 dosis disponibles.

Es importante destacar que el suministro de estos biológicos está plenamente garantizado, ya que la vacuna es enviada directamente por la Secretaría de Salud Federal. El Dr. Aguilar Arocha subrayó que se mantiene una estrecha coordinación con la Federación para asegurar el flujo constante de dosis. "Nos están llegando remesas frecuentemente de la Federación; apenas antier recibimos material y hoy esperamos más", afirmó, asegurando que no habrá falta de disponibilidad para la población.

El doctor enfatizó que el objetivo principal es asegurar que los niños, especialmente los que están en el rango de 1 a 6 años, cuenten con su esquema de vacunación completo. No obstante, la campaña es inclusiva:

* Bebés: Se están aplicando dosis desde los 6 a los 11 meses (dosis cero).

* Adultos: La cobertura se extiende hasta personas de 49 años.

* Cartilla de vacunación: Se hizo un llamado a la ciudadanía para presentar su cartilla y verificar si requieren refuerzos. En caso de extravío, el personal de salud evaluará la edad del paciente para determinar las dosis correspondientes.

Además de la vacuna contra el sarampión, las brigadas cuentan con una amplia gama de biológicos federales para actualizar el historial clínico de la población, incluyendo protección contra: Hexavalente e Influenza, neumococo, Difteria, Tétanos y Tosferina (DPT).

Respecto a la jornada del fin de semana, se informó que se evaluará la disponibilidad del personal para confirmar si se mantendrán los módulos abiertos el sábado y domingo en los puntos estratégicos de vacunación.