Inminente llegada de Omicrón a Frontera

Mario Valdés/La Voz.- Ante la presencia inminente de la variante omicrón derivada del Covid-19 en México y su alta presencia en la parte sur de Estados Unidos el departamento de Salud ha emitido una alerta para las familias fronterenses, invitándolas a estar consciente de las próximas reuniones que se realizan durante estas fechas decembrinas.

El llamado es a que los grupos familiares no sé excedan, ni se aglomeren en forma desmedida así también que no sé frecuenten o qué no haya tanto movimiento en domicilios; evitar la saturación de personas en lugares cerrados y principalmente mantener activas las medidas sanitarias como el cubrebocas, el gel antibacterial y en la medida de lo posible la sana distancia.

Ramiro Tijerina, director del departamento de Salud dijo que por parte de esta oficina siguen en la misma instancia de emitir todas las alertas posibles, pero qué es cuestión personal y de las propias familias el tomar las medidas adecuadas para evitar un contagio con esta variante (omicrón), ya que se ha comprobado que su nivel de contagio es mucho mayor y que inclusive han resultado ya algunas muertes a causa de esta ramificación del Covid.

Destacó que el subcomité de salud ha tenido a bien mantener los protocolos de sanidad y aún más en este mes de diciembre en el que las reuniones familiares incrementan, así como las fiestas las posadas y cualquier reunión que tenga como participantes a más de 10 personas; sin embargo la complicación actualmente se debe a que la variante omicrón se encuentra muy cerca de México y es ahí donde se aumenta el riesgo de contagio.

Finalmente recalcó la importancia de protegeré a adultos mayores llores y pequeños, quiénes son los más propensos a un posible contagio, ya que esta variante ha demostrado ser altamente contagiosa y con síntomas inclusive aún más severos que sus variantes anteriores.

