Insiste Piña en obra del arroyo

FRONTERA COAH.- Octubre es un mes crucial para la aprobación de presupuestos y se tiene un mal presagio pues se ha dado a conocer que no hay obras para municipios ni estados más las obras muy marcadas y ya señalizadas aun así Roberto Piña; alcalde de Frontera no se dará por vencido y seguirá insistiendo en el proyecto del arroyo Frontera.

El alcalde explicó que se tiene el "No" pero COANGUA ya dirigió recursos a obras que ya están palomeadas, en el caso de Frontera es una obra difícil de conseguir pero se ha trabajado mucho en ese proyecto del arroyo Frontera, pagaron mucho en estudios y todo el procedimiento que debe seguir.

La próxima semana estará en Ciudad de México, el área de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda hizo algunos señalamientos que se tienen que cubrir para que el proyecto sea una realidad.

"Miren donde está, ya está en Hacienda donde se autorizan recursos COANGUA lo recibió, LO palomeó y pasó, ya solamente falta inyectarle el dinero, me señalarán dos o tres puntos, ellos me dan 2 semanas para contestar, la mayoría de los proyectos que les llegaron los regresaron con observaciones y los municipios ya no las corrigieron pero nosotros insistimos e insistimos, comentó el alcalde.

La última vez le dijeron que ya habían recibido las correcciones, tienen 20 días para volver a revisar y sacar más observaciones pero sí lo hacen ya no alcanzará el tiempo para entrar en el proceso de la aprobación de recursos, solo tiene octubre pero no piensa cansarse de insistir.

El alcalde dijo que más de mil 300 municipios de los 32 estados del país los que están peleando por recursos, buscando la manera.

"Sí no hay acompañamiento estaría pendiente si participo o no, mi participación en la siguiente jornada atendía que ver con sí bajan o no presupuesto, no podo dinero, pido que se haga obra pública de ese tamaño, lo del Arroyo, el área de especialidades en Frontera y el panteón, este último ya lo resolvimos", señaló el alcalde.

El alcalde dijo que su objetivo siempre ha sido marcar la diferencia y no quedarse como muchos de los ex alcaldes que no insistían en los proyectos y no hicieron bien su función.