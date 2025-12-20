Paisanos saturan la carretera 57 a su paso por Castaños durante el periodo vacacional

Largas filas de vehículos se registraron este día sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Castaños, debido al intenso flujo de paisanos que cruzan por el estado de Coahuila con rumbo a distintos puntos del país para pasar las fiestas decembrinas en compañía de sus familias.

Camionetas cargadas de regalos, maletas y sonrisas avanzaban lentamente por la vía, reflejando el ambiente de ilusión que caracteriza esta temporada. Familias completas viajaban con destino a estados como San Luis Potosí y Zacatecas, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar.

¿Cómo ha sido el trayecto para los paisanos?

Algunos de los entrevistados destacaron que el trayecto por Coahuila ha sido ágil y ordenado, asegurando que no han enfrentado molestias ni contratiempos con las autoridades durante su paso por la entidad, lo que ha permitido un traslado tranquilo y seguro.

Impacto del retorno masivo de connacionales

El incremento en la movilidad forma parte del retorno masivo de connacionales que trabajan en el extranjero y que cada año regresan a sus lugares de origen para reencontrarse con sus seres queridos, una estampa que se repite en estas fechas sobre una de las principales arterias carreteras del norte del país.