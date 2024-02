Intentan hacer mitin político en Salón Ejidal

FRONTERA COAH.- Juan Tomas Ramos Escobedo; comisariado Ejidal de La Cruz y Anexo Colón, señaló que con engaños quisieron utilizar el salón ejidal para un mitin político, mencionó que desde hace tiempo se prohibió prestar el salón para eso.

"Nadie puede utilizar la asamblea que es la máxima autoridad del ejido y menos utilizarla como plataforma para amarran navajas o crear conflictos", señaló.

Esto tras darse a conocer que el comisariado recibió amenazas por parte del alcalde Roberto Piña, el comisariado desmintió esta versión y dijo que por el contrario, los integrantes de la mesa directiva del ejido están agradecidos porque ha estado muy al pendiente de las necesidades del ejido y siempre se ha mostrado dispuesto ante las peticiones de la mesa directiva.

"El engaño no es lo correcto, menos en una asamblea no es la plataforma para tomar fotos, ni para crear conflictos, no son eventos políticos ni para andar pelando, a todo mundo se da permiso pero decidimos cancelar ciertas cosas y no involucrarnos en política", comentó.

Se acaban de lanzar las candidatas para el Ejido La Cruz, hablaron de mantenerse al margen tanto del Comité como de la política pero lo quisieron politizar y utilizar el salón para hacer un evento de alguien que aspira ser candidato.

"Nadie puede hablar por el ejido más que la mesa directiva y la asamblea general solamente, nadie ajeno al ejido puede opinar tampoco es cierto que nos amenazaron por parte del municipio, lo que se acordó se respeta y eso es todo", comentó.