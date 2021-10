Intentó suicidarse explotando tanque

FRONTERA, COAH.- El reporte de una fuerte explosión en plena zona centro se recibió a las 3 de la mañana, siendo el motivo un hombre que abrió las válvulas de la estufa y posteriormente encendió un cigarro, pues pretendía acabar son su existencia; provocando una explosión y estruendo que cuartó toda la casa donde habitaba (de renta) este sujeto, al grado que una ventana terminó arriba de la harinera ubicada frente al lugar de los hechos, del otro lado de la calle.

Valentín Miranda, fue el "Kamikaze" sujeto que intentó quitarse la vida de una manera muy inusual, luego que estando bajo los influjos del alcohol decidiera poner fin a su existencia abriendo las perillas de la estufa y dejando que se cumulara el gas en la vivienda marcada con el 735 de la calle Progreso; sin embargo, solamente quedó con quemaduras en más del 65 por ciento de su cuerpo, y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo llevaron hasta el hospital Amparo Pape.

Ante esta situación se recibió el reporte ante el departamento de Protección Civil, donde el director Abraham Palacio Cedillo, dijo se acudió para prestar ayuda con el incendio que quedó luego de la explosión y hacer una evaluación del lugar, mismo que quedó en extremadas malas condiciones.

"Nosotros acudimos al lugar y apoyamos con el incendio, pues Cruz roja se hizo cargo de la revisión del hombre, al evaluar la vivienda nos dimos cuenta que quedó muy dañada, los muros cuarteados y el techo descuadrado con las paredes, incluso una protección quedó arriba de la harinera y el edificio es muy grande", puntualizó el director de Protección Civil.

¿QUIÉN ME VA A PAGAR?: DUEÑO DE LA CASA

El señor Pedro Estrada Saucedo, propietario de la casa habitación explotada, dijo que hasta el momento solamente identifican al hombre al que le rentaba la casa como Valentín Miranda, quien es alcohólico y que pagaba su renta oportunamente; sin embargo con estos hechos los daños ascienden a más de 100 mil pesos, pues debe ser demolida para volverse a construir.

"Me quebró los vidrios de la casa que está atrás de esos cuartos, me levantó un muro y lo que le rentaba pues tengo que tumbarlo, ya no sirve y es muy peligroso, ahora que viene el tiempo de frío debo apurarme y ¿quién me va a pagar los daños?", ni modo de cobrarle al señor, trabaja cuidando un rancho y siempre anda bien borracho", explicó el afectado.

Dijo que afortunadamente su familia que habita en la parte posterior, no resultó con daños solamente estructura, la cual de momento no cuenta con recursos para rehabilitarla de otra manera pues me quedaré sin ese ingreso que tenía de la renta y ahora debo invertirle lo que con mucho sacrificio ya había hecho.