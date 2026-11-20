Una inversión de 40 millones de pesos fue destinada al programa En Equipo le Entramos para desarrollar obras de infraestructura y mejoramiento urbano en Frontera, mediante la coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Inversión y coordinación en Frontera

Orlando Plaza, coordinador de Mejora en Frontera, informó que los trabajos se realizarán de manera conjunta con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la administración municipal, con acciones de bacheo, recarpeteo, rehabilitación de espacios públicos y mejoramiento de servicios.

Explicó que uno de los rubros contempla la rehabilitación de siete canchas de usos múltiples ubicadas en las colonias Occidental, Roma, Bellavista, Magisterio, Jardines del Aeropuerto y Aviación, entre otros sectores.

Acciones en respuesta a la comunidad

El funcionario señaló que también supervisaron una obra en la colonia 10 de Mayo, como parte de los proyectos que se desarrollan mediante la participación del Estado y el Municipio. Agregó que las acciones responden a gestiones ciudadanas que recibe directamente el gobernador o la alcaldesa, las cuales son canalizadas para brindar atención en las colonias. Como parte de esta dinámica, personal de Mejora y del Ayuntamiento realiza recorridos hasta los domicilios de los solicitantes para dar seguimiento a sus peticiones.

Plaza destacó que el programa estatal se complementa con el presupuesto municipal y otras acciones impulsadas por la administración local, entre ellas el mejoramiento de avenidas, alumbrado y espacios públicos.