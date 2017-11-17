Invierte Coahuila más de 700 millones

Frontera, Coahuila.- El Gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdez ha invertido más de 700 millones de pesos en 38 edificios construidos durante su administración dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Coahuila pasó de ser uno de los últimos lugares a nivel nacional en la aplicación del sistema penal a ser de los primeros al cumplir con todos los requerimientos que se adecuan al proceso, así detalló el gobernador Rubén Moreira Valdez al inaugurar las instalaciones del Centro de Medidas Cautelares en la región.

El Gobernador estuvo acompañado por el magistrado Miguel Ángel Ramírez y la licenciada Leticia Decanini, además de autoridades municipales durante el corte del listón inaugural del centro de medidas cautelares al mediodía de ayer.

Se conoció que el nuevo centro de medidas cautelares contará con 10 celdas, seis para hombres y cuatro para mujeres y que vendrá a dar mayor celeridad en los tramites de procesos en los que los imputados sean sujetos a las medidas de prisión preventiva para que de esta forma no se generen los traslados hasta penales como el de Saltillo.

En ese sentido, el Mandatario estatal detalló que faltan aún 12 centros más por inaugurar con lo que Coahuila estará al 100 por ciento en cuanto a los procesos que el sistema penal actual requiere para un mejor y mayor funcionamiento.

Expresó que al inicio de su administración Coahuila se encontraba en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a la aplicación del sistema penal, pero ahora es uno los estados que mayor cumplimiento ha dado al proceso penal mediante el sistema oral.

De esta forma, sostuvo el Gobernador, se ha logrado la reducción de todo tipo de delitos y por ende las cárceles del estado han reducido el número de internos, además de que el número de procesos también se reduce al haber mayor seguridad.