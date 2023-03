Invita el IMSS a mastografías

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila llamó a las mujeres mayores de 40 años a aprovechar la presencia de los mastógrafos móviles, que estarán del 16 al 31 de marzo en las diversas unidades médicas del estado.

La coordinadora de Salud Pública, doctora Guillermina Álvarez Santana, informó que gracias a estos camiones equipados con tecnología de punta para la toma de la mastografía, se logra detectar a tiempo el cáncer de seno, así como otras enfermedades de la glándula mamaria, de ahí la importancia de aprovechar este servicio totalmente gratuito para las derechohabientes.

Detalló que durante la semana se ubicarán en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 y 18 de Torreón; en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 20 y 21 de Francisco I. Madero y San Pedro, respectivamente; en las unidades de medicina familiar No. 66 y 80 de Torreón, así como en la 83 de Matamoros.

Mientras que en la región Carbonífera, estarán en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 25 de Múzquiz; UMF No. 26 de Agujita, UMF No. 23, Sabinas y en la UMF No. 29 en Esperanzas.

En la región Centro, habrá en la UMF No. 74 en Nadadores; UMF No. 50, Cuatrocienegas; UMF No. 10, San Buenaventura; UMF No. 9 y 85 en Frontera; UMF No. 8 en Castaños y en las Unidades No. 84 y 86 de Monclova.

Añadió que los informes para ser beneficiarias pueden solicitarse ya sea en la coordinación clínica o en el departamento de medicina preventiva de la unidad médica más cercana.

Recomendó pedir cita con anticipación, no obstante, precisó que también se atenderá a pacientes espontáneas.

Exhortó a quienes participen en estas actividades a acatar las medidas de prevención durante la permanencia en las instalaciones médicas, como sana

distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento.

REGION LAGUNA

Unidad

Municipio

Fecha

HGZ No. 16

Torreón

16 de marzo

HGZ No. 18

Torreón

16 de marzo

HGSZ No. 21

San Pedro

17 y 30 de marzo

HGSMF No. 20

Francisco I. Madero

18 y 31 de marzo

UMF No. 66

Torreón

21, 27 y 28 de marzo

HGZMF No. 16

Torreón

22 y 23 de marzo

UMF 61

Laguna del Rey

24 de marzo

UMF 80

Torreón

25 de marzo

UMF No 83

Matamoros

29 de marzo

REGION CARBONIFERA

Unidad

Municipio

Fecha

HGZMF No. 27

Palau

15 de marzo

UMF No. 25

Múzquiz

16 de marzo

UMF No. 26

Agujita

17 de marzo

UMF No. 23

Sabinas

18 de marzo

UMF No. 29

Esperanzas

21 de marzo

REGION CENTRO

Unidad

Municipio

Fecha

UMF No. 74

Nadadores

22 de marzo

UMF No. 50

Cuatrocienegas

23 de marzo

UMF No. 10

San Buenaventura

24 de marzo

UMF No. 9

Frontera

25, 27 y 28 de marzo

UMF No. 8

Castaños

29 de marzo

UMF No. 84

Monclova

30 de marzo

UMF No. 86

Monclova

31 de marzo