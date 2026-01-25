Es saltillense la 4ª policía más efectiva

SALTILLO, COAHUILA.- De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Policía Municipal de Saltillo se ubicó como la cuarta más efectiva y la séptima más confiable del país.

Con ello, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana subió tres lugares en comparación con la medición anterior en materia de efectividad.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido determinante para alcanzar estos resultados, con los que Saltillo continúa posicionándose como la capital más segura de México.

"La coordinación con nuestro gobernador, la ciudadanía, las fiscalías estatal y federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México es fundamental para que hoy vivamos en paz en nuestra capital", destacó.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Aunado a ello, Javier Díaz recordó que durante el año pasado se invirtieron más de mil millones de pesos en materia de seguridad, lo que incluyó la adquisición de patrullas, tecnología y el reforzamiento del estado de fuerza; además, destacó que en 2026 la inversión será superior a los mil 100 millones de pesos en este rubro.

"Estamos contentos con los resultados obtenidos, pero en seguridad no bajamos la guardia. Estamos en la revisión permanente de indicadores como parte de la mejora continua", subrayó.

El Alcalde felicitó a las y los elementos policiales de Saltillo, al señalar que estos resultados reflejan su vocación de servicio.

"Saltillo es ejemplo nacional de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y esto se nota; mi felicitación a todas las fuerzas municipales de seguridad", manifestó Javier Díaz González.

Asimismo, recordó que durante el año pasado se registraron disminuciones importantes en diversos indicadores delictivos: 43.14 % en robos a casa habitación; 36.73 % en robos a negocio; 20 % en robo a persona; y 17.58 % en robos de vehículo automotor.

Además, se registró una disminución en el número de homicidios, al pasar de 28 casos en 2024 a 15 en 2025, con una resolución del 100 % de los casos.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus distintas corporaciones, áreas y agrupamientos especializados, trabaja bajo un esquema de prevención, generación de confianza mediante la proximidad social y reacción con inteligencia y áreas especializadas.