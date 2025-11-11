San Buenaventura refuerza seguridad pública para el Buen Fin

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que este fin de semana se reforzarán los operativos de seguridad pública con motivo del inicio del Buen Fin, que arranca este miércoles 13 de noviembre y coincidirá con el pago de quincena y el fin de semana largo, situación que incrementará la movilidad y la circulación de dinero en las calles.

¿Qué medidas se implementarán?

El edil explicó que el Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública para garantizar un entorno seguro tanto a comerciantes como a compradores. "Hemos estado muy de cerca con los policías y los comerciantes, recalcándoles la proximidad que tenemos que tener con la sociedad, igualmente la atención rápida a los comercios que tenemos en el municipio", señaló.

¿Cuál es el plan a largo plazo?

Flores Rodríguez destacó que el operativo especial no solo se aplicará durante el Buen Fin, sino que se mantendrá activo durante todo diciembre, periodo en el que aumenta la afluencia de personas en el centro y en los negocios locales. El alcalde reconoció además el esfuerzo de los emprendedores que en los últimos meses han abierto nuevos negocios en San Buenaventura, generando movimiento económico y oportunidades para las familias. "La intención es que todos puedan trabajar y vender con tranquilidad, porque este tipo de actividades reactivan la economía local", afirmó.