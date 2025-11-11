Luz Elena Morales Núñez anuncia informe de gobierno de Manolo Jiménez

SALTILLO, COAH.- La Presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, anunció que el próximo lunes 24 de noviembre se llevará a cabo una Sesión Solemne en el recinto legislativo con motivo del segundo informe de gobierno del mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas.

El Pleno del Poder Legislativo aprobó el acuerdo presentado por la Junta de Gobierno, mediante el cual se formaliza la convocatoria para la ceremonia protocolaria, programada a iniciar a las 9:00 de la mañana.

¿Qué detalles se conocen sobre el informe de gobierno?

Morales Núñez explicó que, tras la presentación del informe legal ante el Congreso, el gobernador también encabezará un informe ciudadano el miércoles siguiente, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad los avances de su administración.

Posteriormente, iniciará la ronda de comparecencias de los secretarios del gabinete estatal, comenzando con el Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel, el jueves 27 de noviembre.

¿Cuál es la importancia de la colaboración entre gobiernos?

La diputada resaltó la coordinación y colaboración que existe entre los distintos niveles de gobierno en Coahuila, tanto en las mesas de seguridad y construcción de la paz, como en proyectos de desarrollo y fortalecimiento institucional.

"La voluntad de cooperación entre el gobierno estatal, los municipios y la Federación ha sido fundamental para mantener la estabilidad y seguridad que distinguen a nuestra entidad", subrayó.

¿Qué se espera tras el informe del gobernador?

Finalmente, Morales Núñez adelantó que, una vez rendido el informe del gobernador, el Congreso recibirá y analizará el paquete económico del próximo ejercicio fiscal, a fin de revisar los montos, prioridades y estrategias financieras del Gobierno del Estado para el año entrante.