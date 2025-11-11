Instituto Electoral de Coahuila instala Punto Violeta para mujeres

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) firmó un convenio de colaboración interinstitucional para la instalación de un "Punto Violeta" en sus oficinas, con el propósito de ofrecer resguardo, orientación y acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes que enfrenten situaciones de violencia de género.

El acuerdo fue suscrito entre el IEC, la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de fortalecer la red de espacios seguros para mujeres en toda la entidad.

¿Qué ocurrió?

El acto estuvo encabezado por Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Consejero presidente del IEC; María Bárbara Cepeda Boehringer, Secretaria de Vinculación Ciudadana; Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres; y Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública. También participaron Katy Salinas Pérez, fiscal de las Mujeres y la Niñez, y representantes del Congreso del Estado y del Consejo General del Instituto.

Rodríguez Fuentes subrayó que la creación de este espacio representa "un avance significativo en la construcción de una red institucional dedicada a proteger y atender a las mujeres víctimas de violencia", reforzando la igualdad, la dignidad y los derechos humanos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Destacó que el compromiso del IEC con la igualdad sustantiva y la no discriminación se refleja en acciones concretas que buscan generar entornos laborales y ciudadanos libres de violencia y con perspectiva de género.

Con esta adhesión, el Instituto Electoral de Coahuila se integra a la red de 510 ´Puntos Violeta´ que ya operan en distintas regiones del estado, instalados en universidades, centros comerciales, espacios públicos y deportivos, consolidando así una amplia red de apoyo y protección para las mujeres coahuilenses.