Tragedia en Ramos Arizpe: fallecen dos jóvenes motociclistas tras presunto choque con tráiler

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un fatal accidente cobró la vida de dos jóvenes la noche de este lunes sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas —un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta— habrían sido embestidas por un tráiler mientras circulaban de oriente a poniente, a la altura del kilómetro 17. Tras el impacto, la unidad de carga presuntamente se dio a la fuga, dejando la motocicleta en el lugar.

Al arribo de elementos de seguridad y cuerpos de auxilio, ambos jóvenes ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas: se trata de Jerry Antonio Cázares Rodríguez, de 22 años, y Fátima Guadalupe Méndez Castañeda, de 23, ambos con domicilio en el ejido Cañada Ancha, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Accidente en carretera antigua a Monclova

De manera extraoficial, trascendió que el tráiler involucrado ya habría sido localizado, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezcan las circunstancias del accidente y se deslinden responsabilidades.

Detalles confirmados

Este hecho vuelve a poner en la mira los riesgos de transitar por esta vía, donde constantemente se reportan percances de consideración.