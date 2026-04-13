Carlos Villarreal se reúne con universidades para impulsar oportunidades en Monclova

Con el objetivo de fortalecer las oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con directivos de universidades estatales y el director del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), Iván Terashima, como parte de la estrategia de impulso a la educación profesional que se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Durante este encuentro se avanzó en la planeación de proyectos estratégicos en materia de desarrollo económico, seguridad, deporte y cultura, enfocados en fortalecer la formación, las capacidades y el acceso a oportunidades para la juventud, en sintonía con las necesidades actuales del entorno social y productivo.

Asimismo, se destacó que, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, se han impulsado gestiones para atraer nuevas inversiones que comenzarán a concretarse en los próximos meses, generando empleos y abriendo espacios de crecimiento para las y los jóvenes de Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó la importancia de la coordinación entre gobierno, instituciones educativas y sociedad para construir un mejor futuro para las nuevas generaciones: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para abrir más oportunidades a nuestras y nuestros jóvenes. Queremos que estén preparados, que desarrollen su talento y que encuentren en Monclova un lugar donde puedan crecer y cumplir sus metas".

En la reunión participaron Juan Darío Hernández Guerrero, director del Tecnológico de Monclova; Cristina Rodríguez y Rodríguez, directora de la Universidad Pedagógica Nacional; Jesús Alfredo Oyervidez Valdés, rector de la UTRCC; Gabriela Cruz Liñán, directora de la Escuela Normal de Monclova; y José Armando Castro Murguía, rector de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, las universidades y la sociedad, impulsando acciones que fortalezcan la preparación, el talento y las oportunidades de las y los jóvenes, como base del desarrollo de Monclova.