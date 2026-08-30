Bendicen mochilas por regreso a clases

Más de mil 500 personas participaron en una celebración en el sur de Saltillo; otras parroquias también realizaron ceremonias para estudiantes.

SALTILLO, COAH.- Con una asistencia superior a mil 500 personas, niñas, niños y padres de familia participaron este domingo en la tradicional bendición de mochilas, previo al inicio del nuevo ciclo escolar y de las actividades de catequesis infantil.

La celebración se realizó en el auditorio del parque ecológico "El Chapulín", al sur de Saltillo, y fue encabezada por el sacerdote Jesús Pedro Oyervides, quien impartió una bendición especial a las mochilas que los menores utilizarán durante sus actividades académicas.

Durante la ceremonia también se elevó una oración por los estudiantes, sus familias y las personas que participan en su formación.

Celebración en comunidad

La celebración permitió reunir a familias provenientes de los distintos centros de catecismo, por lo que el arranque de actividades registra habitualmente una importante participación.

La bendición de mochilas también se realizó en diversas parroquias de Saltillo, entre ellas San Antonio, Nuestra Señora del Rosario y San Charbel, como parte de las actividades previas al regreso a clases.

Participación de familias

A este servicio acuden familias de diferentes sectores de Saltillo, debido a que son pocas las comunidades parroquiales que cuentan con este tipo de atención.