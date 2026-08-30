Bárbara Alarcón recibe el Premio Estatal de la Juventud 2026 en Coahuila

NUEVA ROSITA, Coah.- Bárbara Génesis Alarcón Márquez, recién egresada de la Escuela Secundaria Federal "Fortunato Gutiérrez Cruz" y actualmente alumna de primer semestre del CBTIS 20, obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2026 en la categoría Excelencia Académica Secundaria.

La joven neorrositense recibió esta importante distinción como reconocimiento a su destacado desempeño académico, constancia, disciplina y compromiso demostrados durante su formación escolar.

Uno de los momentos más significativos para Bárbara se vivió durante la ceremonia de premiación, cuando recibió el galardón de manos del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien reconoció el esfuerzo y talento de las nuevas generaciones del estado.

Este premio representa para la estudiante la culminación de una etapa marcada por horas de estudio, perseverancia y dedicación, así como el inicio de nuevos retos en su preparación académica.

Su logro trasciende el ámbito personal y familiar, al convertirse en motivo de orgullo para Nueva Rosita, el municipio de San Juan de Sabinas, la Región Carbonífera, su escuela secundaria y el CBTIS 20.

La dirección y el personal docente de la Secundaria Federal "Fortunato Gutiérrez Cruz" felicitaron públicamente a la joven y destacaron que su triunfo demuestra la calidad y el compromiso de los estudiantes que se forman en sus aulas.

"Este logro es reflejo de su dedicación, disciplina y compromiso. Nuestra institución educativa forma alumnos de excelencia, destacando en ámbitos estatales y nacionales. ¡Enhorabuena, Bárbara! Eres orgullo de nuestra comunidad escolar", expresaron representantes de la institución.

El reconocimiento coloca a Bárbara Génesis entre los jóvenes coahuilenses distinguidos durante 2026 por sus méritos académicos, luego de alcanzar un desempeño sobresaliente desde el inicio de su formación escolar hasta la culminación de la educación secundaria.

Más allá del premio, su historia se convierte en un ejemplo para otros adolescentes de la Región Carbonífera, al demostrar que la constancia, el esfuerzo y la preparación académica pueden abrir puertas y permitir alcanzar importantes metas.

Hoy Nueva Rosita celebra a una de sus jóvenes talentos. Bárbara Génesis Alarcón Márquez llevó su esfuerzo desde las aulas de la Secundaria Federal "Fortunato Gutiérrez Cruz" hasta el escenario estatal, y ahora continúa su preparación en el CBTIS 20, donde mantiene vivo el compromiso de seguir destacando como ejemplo de excelencia académica para la juventud coahuilense.