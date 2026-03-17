Concluyen construcción de techo estructural en primaria "Melchor Múzquiz"

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La obra de construcción de una techumbre en la escuela primaria General "Melchor Múzquiz", realizada a través del programa MEJORA del Gobierno del Estado de Coahuila, concluyó con excelentes resultados.

Así lo informó el director del plantel, profesor Jorge Cárdenas Castillo, quien destacó la importancia de esta acción para la comunidad escolar.

El directivo explicó que con esta infraestructura se beneficiarán más de 200 estudiantes de primero a sexto grado, quienes ahora podrán resguardarse de las inclemencias del clima extremoso, especialmente durante la temporada de calor.

Además, la techumbre permitirá contar con un foro adecuado para actividades educativas y recreativas, así como para la práctica de educación física.

Cárdenas Castillo mencionó que actualmente se preparan diversas actividades alusivas al Día del Niño, entre ellas la tradicional "florecita de abril" y un desfile que partirá de la primaria hacia la plaza principal.

Con ello, se busca mostrar a la comunidad, las acciones conjuntas que realizan docentes, alumnos y padres de familia en beneficio de la educación.

El director agregó que la nueva techumbre será un espacio clave para el desarrollo de estas celebraciones, ya que permitirá organizar eventos escolares con mayor comodidad y seguridad.

Asimismo, resaltó que la obra representa un avance significativo en la mejora de las condiciones de enseñanza y convivencia dentro del plantel.

Finalmente, informó que también se encuentran en proceso de organización para la ceremonia de graduación de los estudiantes que concluirán el ciclo escolar en los próximos meses, así como la inscripción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado.

Con estas acciones, la escuela reafirma su compromiso de brindar mejores oportunidades educativas a la niñez de Múzquiz.