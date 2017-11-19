La pagan 36 mil por mes al SIMAS

Castaños.- Un monto superior a los 36 mil pesos mensuales es el pago que realiza el municipio al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento por concepto del agua potable a través de pipas, situación que molesta al regidor de Servicios Públicos Baldemar Hernández de la Rosa.

Explicó que tiene a su cargo tres pipas, mismas que por el llenado de agua, SIMAS cobra 250 pesos cada una, semanalmente cada pipa realiza alrededor de 12 viajes a los diferentes sectores de esta ciudad, lo que representa un costo de 9 mil pesos semanales.

El funcionario público destacó que por este servicio se realiza un cobro de 65 pesos a más de 130 habitantes de esta ciudad quienes no cuentan con el servicio de agua potable, sectores que se ubican en la colonia Independencia Norte, Libertad, Carranza y 21 de Marzo.

Cabe mencionar, que SIMAS atraviesa por unas malas finanzas, sin embargo, entre vecinos que no cuentan con la red de agua potable mas lo que paga el municipio por el servicio de pipas a SIMAS, representa un monto superior a los 45 mil pesos mensuales.

El regidor Baldemar Hernández de la Rosa se dijo en contra de dicho cobro que realiza SIMAS al Ayuntamiento, pues representa mucho recurso, además del combustible que se gasta en los traslados.

Cabe mencionar que a principios de año se contaba con 90 usuarios que pagaban por el servicio de agua potable por pipas, actualmente se tienen más de 130 usuarios.