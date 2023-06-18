La satisfacción de ser ‘papá soltero’

Tener una hija no lo ha hecho padre, educarla, apoyarla, amarla, cuidarla, hacerla responsable y criarla sí lo convirtió en un padre, esta es la historia de José Azael de la Fuente Vásquez quien ya conoció al único y verdadero amor de su vida, su hija, el regalo más hermoso que Dios le pudo dar, no ha sido nada fácil pero la paternidad lo ha hecho sacar lo mejor de sí.

No solo es un hombre admirable sino que también es el ejemplo perfecto para su hija Renata Valentina, la pequeña de 4 años de edad, el regalo más grande que Dios le ha podido mandar.

Ser padre es lo mejor que le ha pasado en la vida, es un privilegio que no muchos saben apreciar y aunque no espera recibir nada a cambio esa pequeña se lo da todo en cada caricia y muestra de amor, tienen una increíble conexión pues a pesar de que ella es muy pequeña mil veces al día le dice a su padre lo mucho que lo ama.

¡Es una chulada!, menciona José Azael, para él ha sido difícil ser papá soltero pero día a día hace todo lo que está en sus manos y su hija siempre hace las cosas más fáciles por lo que aseguró que sí ella está a su lado, lo más difícil que le ha tocado enfrentar es no saber cómo peinarla.

Siempre deseó ser papá y cuando la vida lo convirtió en uno, él tenía mucho miedo porque los papás son más toscos, burdos, más de protección, le daba miedo que se le cayera o lastimarla pero con el paso del tiempo aprendió.

“El regalo más hermoso es cuando despierto y la veo a ella a mi lado, todos los días, escucharla decir que me ama, a veces me la llevo dormida al trabajo y de ratito ya despierta, estamos juntos todo el día”, señaló.

José Azael es comerciante, tiene un negocio en San Buenaventura y otro en Nadadores, es de accesorios para teléfono, bolsos y más, por eso Valentina siempre está con él, además tiene una quinta que renta, le ha tocado trabajar duro para ofrécele una vida de calidad a su hija.

De la mamá de la pequeña no quiso hablar mucho, solo mencionó que no le gustaría que Valentina creciera con algún tiempo de resentimiento o sin saber quién es su mamá.

“Simplemente nos separamos y mi hija se quedó a vivir conmigo, no fue una relación donde termináramos bien, casi no tiene comunicación con la niña pero no quisiera que mi hija creciera sin su mamá, ella siempre será su hija”, comentó.

Mencionó que no entiende cómo es que los papás se alejan de sus hijos y él mismo lo vivió, por eso no siempre pensó que él no sería como esos papás que pueden vivir sin saber de sus hijos pues hace 25 años su padre se fue y jamás regresó, hasta ahora no sabe nada de él.

1 / 6 “Valentina de amodoro, te amo y te adoro”. 2 / 6 Es toda su vida y lo principal. 3 / 6 Se esfuerza por ser el mejor para su hija. 4 / 6 No ha sido fácil sino todo lo contrario solo espera estar haciendo bien las cosas. 5 / 6 “Eres lo mejor que he hecho bien en mi vida”. 6 / 6 Ella siempre será su mejor cita. ❮❯

“Hasta ahora, no entiendo por qué lo hizo, por qué se fue, por qué existen papás que se pierden todo esto, ver a sus hijos crecer, escuchar su primera palabra, verla caminar, escuchar que los hijos te digan te ama, no me explico cómo es que muchos hombres pueden olvidarse de sus hijos”, comentó.

Señaló que hasta que Dios se lo permita estará siempre al lado de Valentina, intentando siempre ser un buen padre.

“A veces me dice papi me das con permiso de saltar en la cama, papi me das con permiso de saltar en los sillones, es muy inquieta pero así son los niños, felices”, comentó.

Dijo que lo que más disfrutan es pasar tiempo viendo televisión, ya que Valentina ama los bebés llorones, pepa pig, bebé Juan, le gusta mucho el pollo loco, además de estar en la alberca, es la niña más amorosa con su papi, con su abuela, con sus tías.

El mejor legado que le puede dejar a la pequeña es una educación basada en los valores, enseñarla a respetar a la gente, a no tirar basura en la calle, a no hacer travesuras en lugares donde no es correcto, ir a misa los domingos para tener esa conexión con Dios, que ella crea en Dios y agradecerle por sus bendiciones, enseñarla a ser empática con las personas que necesiten de su apoyo.

“Si en algún momento de la vida, Valentina pudiera ver este especial, me gustaría que sepa que ella es toda mi vida, eres lo mejor que he hecho, lo mejor que tengo, no hay nada más valioso tú mi amor y te amo, te amo con todo el corazón, eres la motivación de trabajar todos los días por darte todo, hija te amodoro, te amo y te adoro”.