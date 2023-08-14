Lanzan aplicación para el transporte

ARTEAGA, COAH.- Para ofrecer un mejor servicio, la Ruta Arteaga, en coordinación con el Gobierno Municipal de Arteaga, lanzó una aplicación digital que permite a sus pasajeros ubicar en tiempo real el traslado de las unidades.

El alcalde Ramiro Durán García, detalló que con sólo entrar a Play Store y buscar “Ruta Arteaga” los usuarios podrán encontrar la aplicación, descargarla y comenzar a utilizarla: “Esta aplicación permite a los pasajeros ubicar en dónde se encuentran las unidades, si están próximas a llegar a su parada o cuánto tiempo tardará en pasar nuevamente”, detalló.

Los pasajeros podrán dejar comentarios sobre su viaje, reportar si el trato fue amable, si la unidad estaba en buenas condiciones e incluso dejar una calificación de su traslado y estancia en la ruta; además, podrán activar notificaciones que los alerten sobre si la unidad está próxima a pasar en la parada que habitualmente abordan la unidad, cabe mencionar que la aplicación no tiene ningún costo.

“Esta aplicación no sólo mejorará los tiempos de traslado para los usuarios al ubicar en qué momento pasarán por su parabús sino que también mantendrá a los concesionarios al tanto de la condición de las unidades”, destacó Ramiro Durán.

Agregó que aunque por ahora sólo es una aplicación disponible para celulares con sistema Android próximamente también estará disponible para otros sistemas de telefonía móvil.