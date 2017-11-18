Les pavimenta ‘Chabel’ calles

Castaños.- “Un día don Chabel va a volver a ser Alcalde y nos va a pavimentar nuestras calles”. El deseo de habitantes de la colonia Independencia y fraccionamiento San José está por convertirse en una realidad.

A través del Fondo Minero, el ayuntamiento que encabeza el alcalde José Isabel Sepúlveda Elías se benefició con un recurso superior a los 5 millones de pesos, inversión que se destina para la pavimentación de las calles Aquiles Serdán, entre Francisco Javier Mina y Ramón Ortiz.

Habitantes de este sector habían solicitado dicha obra desde administraciones pasadas, pero la falta de recursos imposibilitaba dicho proyecto, sin embargo el pueblo vuelve a brindar la confianza en el edil José Isabel Sepúlveda Elías y en breve dicha obra se verá reflejada.

El Secretario Técnico y de Planeación Jorge Yáñez manifestó que actualmente dicha obra presenta en su primera etapa un avance del 80%, para la primera semana del mes de diciembre habrá de llegar el recurso para continuar con la segunda etapa, por lo que para antes de que concluya la administración habrá de entregarse importante obra de pavimentación.

Cabe mencionar que desde el año de 1997 habitantes de este sector iniciaron con las gestiones para pavimentar esta arteria, fue hasta la administración de José Isabel Sepúlveda, cuando se logrará concretar la pavimentación de más de un kilómetro de la calle Aquiles Serdán.