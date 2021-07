Libre Rubí a 4 años del accidente

Coahuila

Familiares de Camila no ven cuándo se dará castigo a la responsable.

La madre de familia aseguró que no hay consuelo, pues las autoridades son poco empáticas con su dolor y han retrasado por cuatro años la resolución del caso.

FRONTERA., COAH.- Ni olvidan ni perdonan, a casi cuatro años del accidente donde falleciera la joven Leyda Camila Ledezma Vielma, su familia no ha recibido la justicia que tanto ha exigido a las autoridades, lo anterior debido a que el juicio en contra de Rubí Carrizalez no se ha reanudado, aun cuando ya se aportaron todas las pruebas y testigos correspondientes.

Laura Vielma, madre de Camila dijo que hace casi cuatro años que inició el proceso legal interpuesto en contra de Rubí Carrizalez quien iba conduciendo el auto en que se suscitara el accidente donde perdiera la vida su hija, víctima de la irresponsabilidad de Rubí Carrizalez quien conducía a exceso de velocidad y en total estado de ebriedad.

Mencionó que este proceso ha sido suspendido en varias ocasiones, sin embargo, es en esta ocasión en que se ha demorado por supuestos motivos referentes a la pandemia.

La afligida madre de familia aseguró que cuando este proceso dio inicio le informaron los abogados que a más tardar en dos años estaría, pero van a cumplirse cuatro años y hasta el momento no llega la justicia para Camila y la señora Yolanda debido a que Rubí sigue gozando de total libertad.

"Ella también es madre y me duele en el corazón que ella sí pueda disfrutar y ver crecer a su hijo y la mía esté muerta, pero confío plenamente en la justicia divina, ya que por lo pronto la justicia no se la ha hecho ni a mi pequeña Camila ni a la señora Yolanda".

Así mismo comentó que antes se le había informado que el proceso duraría dos años, pero el próximo 31 de julio se cumplen cuatro, por lo que aseguró que la defensa de Rubí quiere que ella se canse y se desgaste para dejar el caso y que quede en el olvido, lo cual afirmó no va a suceder.

"No ha habido un arrepentimiento por parte de Rubí, mi hija estría cumpliendo 19 años y yo no puedo tenerla conmigo, es muy triste esta situación, me da coraje que tanto ella, como su hermana y las otras niñas que estuvieron en el auto durante el choque no tengan ni un poco de compasión por lo que sucedió, todas se han zafado del caso como si nada hubiera pasado, pero sé que la comunidad no olvida y voy a seguir presionando para que se le haga justicia a mi niña".