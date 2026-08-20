Inauguran Centro LIBRE en Candela: apoyo integral para mujeres

CANDELA, Coah.- Las mujeres de Candela cuentan con un nuevo espacio de atención y acompañamiento con la instalación del Centro LIBRE, donde podrán recibir orientación psicológica, asesoría jurídica y apoyo de trabajo social, además de participar en talleres de empoderamiento.

La apertura fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, y la secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, quien destacó que el objetivo es acercar los servicios a las comunidades y garantizar que las mujeres sepan que no están solas.

"Seguimos acercándonos a las comunidades, porque queremos que cada mujer sepa que no está sola", señaló.

Valdés González explicó que el Centro LIBRE ofrecerá atención y acompañamiento a las mujeres de Candela, con servicios psicológicos, legales y de trabajo social.

A partir del próximo mes se impartirán 14 talleres enfocados en el empoderamiento de las mujeres, mediante los cuales las participantes podrán desarrollar nuevas habilidades, iniciar un negocio, aprender a vender por internet y administrar sus finanzas.

La secretaria de las Mujeres informó que con Candela se amplía la red estatal de Centros LIBRE. Señaló que actualmente operan 29 espacios y que el próximo en ser inaugurado será el de General Cepeda.

Precisó que en la región Centro ya se completó la cobertura con estos centros, aunque aún faltan por incorporarse Abasolo, Juárez, Lamadrid y Sacramento.

Los Centros LIBRE forman parte de un programa en que participan los gobiernos federal, estatal y municipales, con el propósito de acercar servicios de atención y acompañamiento a mujeres en todo Coahuila.

Valdés González señaló que la estrategia busca que las mujeres que atraviesen una situación de violencia puedan acceder a apoyo psicológico, jurídico y social sin tener que trasladarse fuera de sus comunidades.

"De esta manera acercamos todo el sistema de atención a cada rincón de Coahuila, a cada barrio, a cada territorio", afirmó.

La funcionaria destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite ampliar la atención y el acompañamiento para las mujeres coahuilenses.