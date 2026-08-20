CECyTEC Coahuila ajusta currícula de Preparatoria Militarizada

SALTILLO, COAH.- El CECyTEC Coahuila prepara ajustes a la currícula de la Preparatoria Militarizada de Piedras Negras para alinearla con las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación Pública federal, sin alterar la formación tecnológica de sus estudiantes.

Azucena Ramos Ramos, directora del CECyTEC Coahuila, informó que el subsistema trabaja con la Coordinación Nacional de los CECyTE en la adecuación del programa académico, principalmente en las materias vinculadas con la formación militar.

Precisó que asignaturas y actividades relacionadas con disciplina, educación física y habilidades blandas continuarán dentro de la preparación de los alumnos, debido a que estas competencias son consideradas necesarias tanto para su desarrollo personal como para su incorporación al sector productivo.

"Tenemos que tener muy en cuenta que el objetivo o la naturaleza de nuestro subsistema son las preparatorias tecnológicas, no la militarizada. Nosotros somos un colegio de estudios científicos, tecnológicos y con carreras tecnológicas", señaló.

La funcionaria explicó que las habilidades blandas seguirán siendo parte de la formación, ya que las empresas demandan personal responsable, ordenado y disciplinado, capaz de cumplir horarios, utilizar correctamente el equipo de seguridad y respetar las normas establecidas en los centros laborales.

Ramos Ramos indicó que algunas asignaturas podrían desaparecer del plan de estudios. Entre ellas se encuentra Historia Militar, materia que actualmente se imparte en el plantel y que podría dejar de formar parte de la currícula.

"Esas habilidades no las vamos a quitar, pero vamos a hacer las modificaciones. Posiblemente quitemos algunas materias; teníamos, por ejemplo, Historia Militar, esa materia posiblemente ya no se va a impartir", indicó.

Aclaró que los horarios de la Preparatoria de Piedras Negras permanecerán sin modificaciones y que uno de los principales cambios será eliminar la denominación de "Preparatoria Militarizada".

La directora del CECyTEC descartó además afectaciones para los estudiantes en materia de certificación, debido a que sus documentos oficiales no los acreditan como egresados de una preparatoria militarizada: "Esto no les va a afectar", afirmó.

El plantel mantendrá su orientación tecnológica y continuará ofreciendo carreras técnicas, entre ellas Mantenimiento Industrial, de acuerdo con la naturaleza del subsistema.

Actualmente, el CECyTEC cuenta con 76 planteles distribuidos en Coahuila, donde atiende a más de 19 mil alumnos mediante 21 carreras tecnológicas.

Ramos Ramos señaló que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha actualizado la oferta académica para atender las necesidades particulares de las distintas regiones y los requerimientos del sector productivo.

Durante los dos últimos ciclos escolares fueron incorporadas siete nuevas carreras: Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Semiconductores, Apicultura, Turismo, Autotransporte y Electromovilidad.

"Son carreras que requiere el sector productivo y que estamos garantizando de cierta forma el tema de empleabilidad", finalizó.